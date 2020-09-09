Днепровская пресная вода в Крым пойдет после деоккупации - Минрегион

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Днепровская пресная вода через Северо-Крымский канал пойдет в АР Крым лишь после того, как украинский полуостров будет деокупован. Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко в ходе своего визита в Херсонскую область, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

“После того, как крымский полуостров будет деоккупирован, Украина будет рада представить туда воду”, — сказал Яременко при осмотре дамбы на Северо-Крымском канале вблизи КПВВ “Каланчак”.

По его словам, научные исследования подтверждают, что питьевой воды для нужд населения более чем достаточно, если бы эта вода не использовалась на военные нужды России в Крыму.

“Россияне серьезно милитаризировали полуостров, наполняя его оружием, живой силой, строя новые военные мощности на полуострове и подавая воду в первую очередь на эти объекты. Они де-факто забирают воду у простых людей, тех кто проживает на временно оккупированной территории, и отдают ее на нужды собственной милитаристской машины. Конечно, проще всего объяснить людям, что это Украина перекрыла вам воду и не предоставляет. Именно этим страна-агрессор и манипулирует. Если бы воду не тратили на военные нужды оккупантов, мирному населению ее больше, чем хватало бы, ведь первопричиной вопрос воды является именно агрессия РФ и временная оккупация АРК в 2014 году”, — отметил Яременко.

Он подчеркнул, что до момента оккупации РФ Крымского полуострова, там не было проблем с питьевой водой даже в условиях засухи.

Как писал УНН, накануне СМИ сообщили, что подразделение российских трубопроводных войск ниже Белогорского водохранилища перекрыло реку Биюк-Карасу земляной плотиной.