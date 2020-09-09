Беспилотники ОБСЕ заметили три миномета и две буксируемых гаубицы у населенных пунктов на Донбассе

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Беспилотники СММ ОБСЕ на неподконтрольной правительству Украины территории заметили три миномета и две буксируемых гаубицы вблизи населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении украинской стороны в СЦКК, которое приводит пресс-центр ООС, передает УНН.

"По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованного 8 сентября 2020 года, во время наблюдательного полета БПЛА СММ ОБСЕ на неподконтрольной правительству Украины территории было замечено три миномета вблизи населенного пункта Веселая Гора (2Б11 "Сани", 120 мм) и две буксируемых гаубицы (Д 30А "Лягушка", 122 мм) вблизи населенного пункта Богдановка, что в Луганской области", - сообщили в СЦКК.

Кроме того, отмечается, что ОБСЕ было зафиксировано новую L-образную траншею длиной около 170 метров и оборонительные позиции вблизи населенного пункта Григорьевка Донецкой области.

Также сообщается, что 6 сентября БПЛА СММ зафиксировал двух людей, которые продолжали обустраивать имеющуюся траншею вблизи населенного пункта Калиново-Борщеватое Луганской области. В Донецкой области была замечена имеющаяся траншея с земляными насыпями с обеих сторон возле микрорайона Трудовской Петровского района и новое 150-метровое удлинение существующей траншеи вблизи населенного пункта Пикузы.

Также было зафиксировано четыре противотанковых мины, установленные в один ряд поперек западной полосы автодороги вблизи населенного пункта Веселая Гора Луганской области.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что приведенные факты ясно показывают на нарушение достигнутых 22 июля 2020 года договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня", - отмечают в СЦКК.

Напомним, по итогам внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе участники консультаций договорились о совместной инспекции с участием представителя координатора от ОБСЕ в районе населенного пункта Шумы, где ранее произошла вражеская провокация.