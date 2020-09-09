Партия „Укроп“ в Запорожье в лице Гришина и Прасола прославилась растратой бюджетных денег и схемами - СМИ

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Абсолютная монополия “кланов влияния” развязала руки депутатам Запорожья из партии “Укроп”, которые перед очередными выборами пытаются войти к доверие мэру города Владимиру Буряку. Об этом идет речь в программе “Особливий погляд”, “5 -го канала”, передает УНН.

“Вся деятельность запорожской власти — это беспрерывный скандал. Уничтожаются инфраструктурные объекты, разрушаются здания, город поделен между каланами”, — отметил в программе активист Максим Дрозденко.

Журналисты подчеркивают — абсолютная монополия Запорожских “кланов влияния” развязала руки депутатам Запорожья. Им противостоять должна бы оппозиция — но не сложилось.

Богдан Василенко, запорожский журналист рассказал, что депутаты “Укропа” устраивают на заседаниях горсовета шоу, а вот эффективности и качества в их работе, увы, не замечено.

В программе названы ключевые “укроповцы”, задействованные в фактическом грабеже Запорожья. Журналисты программы рассказали, что Ярослав Гришин возглавляет фракцию “Укроп” в Запорожском облсовете, является собственником юрфирмы “Ярослав Гришин и партнеры”, а экономист Михаил Прасол, давний приятель Гришина, руководит фракцией в городском совете.

В программе отмечено, что со старта “укроповцы” залезли в карман городской общины. “Запорожские укроповцы предлагают увеличить депутатский фонд в 4 раза ... Это средства бюджета, что депутаты тратят на свою рекламу. Поскольку ремонты школ, многоэтажек и садов, которые выполняются за счет фонда, воспринимаются многими жителями, как” доброе дело “, сделанное лично избранником. Это часто играет решающую роль на выборах”, — цитируют журналисты издание “Люстратор”, отмечая, что увеличение фонда — инициатива Прасола.

В программе также идет речь о причастности партии “Укроп” к растрате местного бюджета Запорожья. В частности, речь идет о том, что Гришин и Прасол выдают материальную помощь “мертвым душам”, которые понятия об этом не имели. То есть, фактически выделялась некая “материальная помощь”, якобы жителям города, вот только сами жители об этом понятия не имели, что подтвердило журналистское расследование. В отличии от простых обывателей, сотрудники “Гришин и партнеры”, а также их родственники, о помощи знали и своевременно получали.

Такой способ можно назвать крайне удобным вымыванием денег из депутатского фонда, который находится в ведомстве самого депутата, который никому не подотчетен в тратах, отмечают эксперты.

Но и это еще не все — говорят журналисты. Через дом ребенка “Солнышко” “укроповцы” умудрились отмывать бюджетные средства в собственный карман. Именно там аудиторская проверка выявила факты растраты должностными лицами. Из переписки с юристом предприятия, Анной Еремеевой, которая по совместительству является сотрудником “Гришин и партнеры”, стало известно о созданных ей и утвержденных директором Еленой Лебедевой, приказах, по которым группа сотрудников получала надбавки и повышение коэффициентов оплаты труда.

Однако, минимальный подсчет нагрузки позволил установить — для того, чтобы получать такого рода надбавки и успевать выполнять все возложенные на них обязательства, группа сотрудников должна была трудиться не покладая рук, как минимум 72 часа в сутки.

“Облсовет инициировал проверку ... В коммунальном учреждении деньги шли не туда. Даже была найдена штатная единица „ландшафтный дизайнер“... Появился господин Гришин, как депутат облсовета. Были митинги. Но контракт с директором не отменили, даже продлили. Но Гришин и партнеры теперь является официальным спонсором детского дома”, — рассказал в программе “5 канала” председатель областной организации “Демократична Сокира” Александр Лебедь.

Как ранее сообщалось, на выборах мэра в городе Запорожье ключевым оппонентом действующего главы Буряка политологи называют представителя партии “Слуга народа” Евгения Шевченко.