"Пленки Вовка": в ВСП назвали основания возвращения ходатайств об отстранении судей ОАСК без рассмотрения

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Основанием для возврата ходатайств без рассмотрения и отказа в удовлетворении ходатайств об отстранении судей ОАСК служили многочисленные и грубые нарушения процессуальных норм в процедуре вручения подозрений, необоснованность доводов и недоказанности рисков препятствования уголовному производству со стороны судей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение ВСУ.

"Основанием для возвращения без рассмотрения ходатайств служило нарушение установленного законом процессуального порядка уведомления лицу о подозрении, что влечет не приобретение таким лицом процессуального статуса подозреваемого", - говорится в сообщении.

В ВСП отмечается, что ходатайство о временном отстранении судьи от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности подается в Высший совет правосудия в отношении судьи, который является подозреваемым, обвиняемым (подсудимым), на любой стадии уголовного производства (часть вторая статьи 63 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" и часть вторая статьи 155-1 УПК Украины).

"Как следует из материалов ходатайств, поданных в ВСП Генеральным прокурором, 17 июля 2020 года заместитель Генерального прокурора Любович А.А. составил сообщение о подозрении судей Вовка П.В, Келеберды В.И., Аблова Е.В., Погрибниченка И.М., Качура И.А. и Огурцова А.П. в совершении уголовных преступлений ", - отмечается в сообщении.

В ВСП сообщается, что только факт Генеральным прокурором или его заместителем письменного текста сообщения о подозрении без его непосредственного вручения заинтересованному лицу не может быть расценен как выполнение всего комплекса действий, охватывающих процедуру осуществления сообщение о подозрении.

Также руководитель аппарата ОАСК вернул в Офис Генерального прокурора уведомление о подозрении Келеберды, а также сообщение о подозрении Вовка, Аблова, Погрибниченка, Качура и Огурцова, оставленные в помещении суда в нерабочее время.

Что касается Вовка и Погрибниченка, то эти судьи на день составления сообщения их о подозрении находились в ежегодном основном отпуске. Более того, из материалов, прилагаемых к ходатайству и подтвержденных словам представителей Офиса Генпрокурора, усматривается, что им было достоверно известно о пребывании этих судей за пределами Украины, согласно информации, полученной от Государственной пограничной службы.

Отмечается, что как указано в материалах ходатайства, сообщение о подозрении судьи Вовку было отправлено по почте не по месту его регистрации и проживания.

"Кроме того, материалы ходатайства не содержат никаких сведений о совершении органом досудебного расследования или прокурором действий, направленных на установление местонахождения судьи ОАСК Огурцова А.П., в том числе по месту его регистрации или фактического проживания", - говорится в сообщении.

Поэтому Высший совет правосудия пришел к выводу о том, что порядок вручения сообщений о подозрении был нарушен, а значит, судьи не получили статус подозреваемых в установленном законом порядке.

"Основанием для отказа в удовлетворении ходатайств Генерального прокурора о временном отстранении от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности судей Аблова Е.В., Качура И.А. служила необоснованность таких ходатайств надлежащими и допустимыми доказательствами", - отмечается в сообщении.

Напомним, ВСП отказался отстранить заместителя председателя ОАСК Аблова, судью ОАСК Келеберду и еще двух судей ОАСК.

Также Высший совет правосудия принял решение о возвращении без рассмотрения Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайства об отстранении от правосудия председателя ОАСК Павла Вовка.