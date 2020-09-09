Эксперт назвала мифом информацию об ограничениях АЭС в пользу ТЭС

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Информация о том, что Минэнерго ограничивает производство электроэнергии украинскими АЭС в пользу ТЭС, не соответствует действительности. Об этом в комментарии УНН заявила член экспертного Совета при Министерстве энергетики Ольга Кошарная.

Она напомнила, что карантин и экономический кризис привели к падению потребления электроэнергии, согласно которому необходимо было балансировать производство.

И Минэнерго пересмотрело прогнозный баланс, оставив при этом АЭС прежнюю долю в структуре производства, а именно половину всей электроэнергии страны.

"По прогнозному балансу доля атомщиков на текущий год в целом осталась на прежнем уровне.

Но тем не менее, с назначением Ольги Буславец на должность и. о. министра энергетики начала разгоняться информационная атака. Якобы она пересмотрела прогнозный баланс в пользу тепловиков, что неправда. Это была техническая необходимость для стабилизации работы АЭС", - пояснила эксперт.

Кошарна говорит, что "ярлык" о так называемых ограничениях АЭС в пользу ТЭС "вешается" на Минэнерго специально как элемент информационной войны.

"Он (глава энергетического Комитета ВР Андрей Герус - ред.) борется всеми методами с Буславец.

Укрэнерго написало, что в августе потребление электроэнергии достигло такого же объема, который был в 19 году. И хотя там пропорции изменились между отраслями, население, например, на 5% увеличило потребление - потребление восстанавливается, даже рядом с прогнозным балансом. Который, напомню, является директивным документом. Поэтому я расцениваю подобную манипуляцию как продолжение информационной атаки против Буславец", - заявила эксперт.

Напомним, в июле Минэнерго увеличило мощность АЭС .

Отметим, что по данным экспертов, негативное влияние на атомную отрасль страны оказал импорт электроэнергии из РФ, который в прошлом году открыл глава энергетического комитета ВР Андрей Герус своими правками в законодательство. Импортную электроэнергию, вместо отечественной, сразу стали покупать структуры Игоря Коломойского, с которым связывают Геруса.