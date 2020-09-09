Поджог автомобиля Лероса: адвокаты требуют допросить Зеленского, Ермака и Богдана

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Адвокаты нардепа Гео Лероса подали ходатайство о допросе Президента Украины Владимира Зеленского и бывшего и действующего глав Офиса Президента Андрея Богдана и Андрея Ермака по делу о поджоге авто подзащитного. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение в Facebook юридической компании, которая представляет его интересы.

"Адвокаты нашей компании в Печерское управления полиции ГУ НП Украины подали ходатайство о допросе: председателя Офис Президента Украины Андрея Ермака, Президента Украины Владимира Зеленского, бывшего председателя Офиса Президента Андрея Богдана по делу о поджоге авто народного депутата Украины Гео Лероса", - говорится в сообщении.

Сообщается, что "главу Офиса Президента Андрея Ермака хотят допросить из-за его многочисленных высказываний, которые дали основания считать, что он считает Гео Лероса личным врагом после обнародования нашим Клиентом в марте этого года видеозаписей с участием брата председателя ОП - Дениса Ермака".

Также отмечается, что авто сгорело не только у господина Лероса. В мае этого года состоялся поджог мотоцикла и попытка поджога автомобиля двух других фигурантов вышеупомянутых видеозаписей - Дмитрия Штанько и Сергея Шумского.

"Поэтому мы можем предположить, что господину Ермаку может быть известна информация об уничтожении имущества Гео Лероса", - отмечается в сообщении.

Зеленского хотят вызвать на допрос из-за его публичных высказываний и исключения Гео Лероса из парламентской фракции "Слуги народа".

"Высказывания Владимира Зеленского также вызывают предположение, что он вполне разделяет позицию Андрея Ермака. Об этом, в частности свидетельствуют его публичные высказывания и исключение Гео Лероса из парламентской фракции "Слуги народа". Кроме того, Владимир Зеленский является руководителем Андрея Ермака", - говорится в сообщении.

Богдана зовут на допрос, потому что ему тоже подожгли автомобиль.

"За интересным стечением обстоятельств - его авто тоже сгорело. Адвокаты нашей компании считают, что у него могут быть версии, на которые полиции следовало-бы обратить внимание", - сообщается в компании.

Напомним, народный депутат Гео Лерос сообщил, что ему подожгли автомобиль.

Как сообщалось, Зеленский об исключении Лероса из фракции: у меня нет реакции на взяточников и предателей.