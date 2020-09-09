Ученые рассказали о пользе алкоголя для пожилых людей

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Алкоголь помогает улучшить когнитивные функции, особенно у пожилых людей. К такому выводу пришли американские ученые, передает УНН со ссылкой на CNN.

Так, исследователи выяснили, что после одной-двух порций алкоголя, человеческий мозг начинает лучше функционировать.

Приемлемой дозой считается бокал вина, шот виски (или другого крепкого напитка) или банка пива (не более 8 порций в неделю для женщин и 15 — для мужчин).

Старший научный сотрудник Каарин Ансти рассказал, что алкоголь в умеренном количестве полезен для пожилых людей, потому что улучшает их когнитивные функции, предотвращая развитие деменции (заболевание, вызывающее ухудшение памяти и умственных способностей, - ред.).

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Однако, эксперты предупредили, что речь идет исключительно об умеренном потреблении спиртного.

Напомним, ранее секретами правильного потребления алкогольных напитков поделились эксперты украинского алкогольного бренда “Др. Житник”. Они советовали не запивать крепкий алкоголь газированной водой, а еще не пить по принципу “повышения градуса”.

Специалисты утверждают, что всегда лучше определиться с одним алкогольным напитком, который и потреблять в течение всего праздничного вечера.

Конечно же, рекомендуется ни в коем случае не злоупотреблять спиртным. Знать меру необходимо в любых жизненных ситуациях. При этом, как оказалось, существует несколько секретов, знание которых помогает дольше не пьянеть. О них читайте в материале УНН.