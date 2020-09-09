В столице злостный неплательщик коммунальных услуг угрожал ружьем сотрудникам "Киевэнерго"

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Киеве злостный неплательщик коммунальных услуг, который незаконно подключился к щитку электроэнергии, угрожал ружьем сотрудникам "Киевэнерго". По данному факту в полиции открыли уголовное производство. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра МВД Антон Геращенко, передает УНН.

"Мое утро сегодня началось с того, что целый ряд народных депутатов и пользователей "Фейсбука" забросали меня ссылкой на пост гражданина Владимира Ковальчука, в котором тот рассказывал о том, что какой-то неизвестный пытался взломать его двери, а он защищая свое имущество вышел с зарегистрированным охотничьим ружьем и прогнал агрессора. Далее к нему с обыском приехала полиция, изъяла оружие и завела дело по статье "хулиганство с использованием оружия". Пост заканчивается словами: "Дитина дивиться на весь цей цирк широкими очима. Єдине, що син запитав мене: "Тату, коли ми виїдемо з цієї країни?" - пишет он.

По словам Геращенко, пост набрал - 8100 лайков и 5400 репостов.

"Как всегда, ложь расходится по социальным сетям хорошо. А наглая ложь - расходится просто замечательно! Что же было на самом деле. Автором поста является злостный неплательщик за коммунальные услуги. Общая сумма долгов - около 190 000 гривен. Из них электроэнергия - 21058, 68 грн, содержание дома - 60000 грн, услуги водоснабжения и канализации - 7957 грн, услуги теплоснабжения - 98 072 грн. Оно и понятно - ведь долги платят в Украине только трусы. А у этого должника есть огнестрельное оружие - карабин", - добавляет он.

Так, по словам Геращенко, на самом деле еще в прошлом году за злостные неплатежи квартира гражданина Ковальчука была отключена от энергоснабжения. Но владелец квартиры незаконно подключился к щитку и уже просто воровал электроэнергию.

"Сотрудники "Киевэнерго" зашли в общий коридор, который является местом общего пользования, для того, чтобы прекратить факт наглого хищения электроэнергии. Они были в фирменной рабочей одежде, представились, сообщили цель своего визита. В ответ электрики получили порцию отборного мата и угроз. А потом как "аргумент" гражданин, обоснованно подозреваемый в краже электроэнергии, достал охотничье ружье и угрожал его использовать против электриков. Все это хорошо видно на видео, снятом сотрудниками "Киевэнерго". А потом, когда они вызвали полицию, а полицейские изъяли оружие и открыли дело по статье хулиганство, Владимир Ковальчук написал лживый от начала до конца пост в надежде, что это защитит его от справедливого наказания за свои правонарушения", - отмечает Геращенко.



Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП в городе Киев, по данному факту возбуждено уголовное производство.

"В настоящее время следователи Днепровского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. В ходе досудебного расследования будут установлены все обстоятельства инцидента и проведены необходимые следственные действия", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, в Украине около миллиона единиц легального огнестрельного оружия на руках.