Кабмин усилил механизм воздействия на нарушителей земельного законодательства

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Правительство приняло постановление, которое вносит изменения в Методику определения размера вреда, причиненного вследствие нарушения земельного законодательства, что делает нарушение экономически невыгодным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"9 сентября на заседании правительства принято постановление, которое вносит изменения в Методику определения размера вреда, причиненного вследствие самовольного занятия земельных участков, использования земельных участков не по целевому назначению, снятия грунтового покрова (плодородного слоя почвы) без специального разрешения", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тараса Высоцкого, сегодня некоторые сельхозпроизводители нарушают порядок использования земельных участков - возделывание пастбищ, самовольный захват государственных земель, ведь действующий расчет убытков причиненных государству не превышает доходов от использования земель.

"Кроме того, местные бюджеты недополучают средства от платы за землю. Правительство вводит эффективный механизм борьбы с нарушителями земельного законодательства, увеличив расчет убытков, ориентировочно, в три раза. Это сделает нарушения земельного законодательства экономически невыгодным ", - сказал Тарас Высоцкий.

Указано, что постановление предусматривает:

- увеличение размеров сумм среднегодового дохода от использования земель по целевому назначению и среднегодового дополнительного дохода, полученного в результате фактического использования земельных участков не по целевому назначению, а также нормативные потери от уничтожения почвенного покрова (плодородного слоя почвы) без специального разрешения, используемые при расчете размера вреда причиненного вследствие самовольного занятия земельных участков, использования земельных участков не по целевому назначению, снятия грунтового покрова без специального разрешения;

- внесение изменений в Методику в части применения коэффициента индексации нормативной денежной оценки земель, который используются при расчете размера вреда.

Сообщается, что реализация постановления будет способствовать:

- уменьшению количества правонарушений в сфере охраны и использования земель;

- увеличению объемов поступлений в государственный и местные бюджеты по соответствующим кодам бюджетной классификации и от уплаты платежей за землю.

Напомним, в Харькове предупредили незаконную передачу земельного участка стоимостью свыше 12 млн гривен.