Минобразования с Минздравом разработали сборник документов о работе учебных заведений во время пандемии

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Министерство образования и науки Украины совместно с Министерством здравоохранения Украины разработали сборник документов о работе учебных заведений во время пандемии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Министерство образования и науки Украины совместно с Министерством здравоохранения Украины разработали Сборник нормативных документов по работе учебных заведений на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в сборнике есть нормативно-правовые акты, которыми нужно руководствоваться при работе в учреждениях общего среднего образования.

Также сборник содержит рекомендации по внедрению смешанного обучения в учреждениях профессионального перед высшим и высшего образования.

Напомним, Министерство экономики обнародовало отчет по результатам обследования школ в рамках реформирования системы школьного питания. В результате обследования обнаружили ряд проблем.