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В Беларуси дипломаты ЕС пришли к Алексиевич, чтобы защитить ее от ареста

В Беларуси дипломаты ЕС пришли к Алексиевич, чтобы защитить ее от ареста

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Европейские дипломаты пришли к нобелевскому лауреату Светлане Алексиевич, участнице Координационного совета, для того, чтобы защитить ее от ареста. Об этом в своем Twitter написала министр иностранных дел Швеции Анн Линде, передает УНН.

“Преследования, аресты и принудительное изгнание оппозиции из Беларуси являются серьезным нарушением мирных протестов со стороны режима в Беларуси. Рада поделиться этой фотографией, сделанной в Минске, со Светланой Алексиевич в окружении европейских дипломатов, в том числе шведского дипломата”, — пишет она.

Напомним, в Беларуси по уголовному делу о деятельности Координационного совета оппозиции на допрос в качестве свидетелей вызвали нобелевского лауреата Светлану Алексиевич и ексдиректора Купаловского театра Павла Латушко.

Координационный совет был создан по инициативе кандидата в президенты Светланы Тихановской. В президиум этого совета вошли писательница Светлана Алексиевич, дипломат Павел Латушко, юристы Лилия Власова и Максим Знак, сопредседатель “Белорусской христианской демократии” Ольга Ковалькова, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, координатор штаба Бабарыка и соратница Тихановской Мария Колесникова.

Генпрокуратура Беларуси по факту создания Координационного совета возбудила уголовное дело про “захват власти”.

В Беларуси с дня президентских выборов 9 августа ежедневно продолжаются массовые протесты против объявленной победы на них действующего президента Александра Лукашенко на шестой срок подряд. Силовики прибегают к репрессиям против инициаторов и участников протестов.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Беларусь, дипломат
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