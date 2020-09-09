В Минэнерго прокомментировали "ограничения" АЭС

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Генеральная миссия Минэнерго заключается в сбалансированном развитии всех секторов энергетики. Коронакризис, который затронул все отрасли без исключения, не обошел энергетику. Об этом заявили в Минэнерго, передает УНН.

Падение потребления электроэнергии со стороны промышленности, теплая и бесснежная зима и стремительный рост возобновляемой энергетики привели к необходимости обновления энергобаланса страны, отмечают в энерговедомстве.

"Несмотря на искусственно распространенный миф, что обновленный энергобаланс привел к существенным ограничениям АЭС в пользу ТЭС - это не так. Как показали фактические данные производства электрической энергии за первые 8 месяцев, больше всего пострадала именно тепловая генерация. Доля производства тепловыми электростанциями сократилась до 24% против 29% в прошлом году. При этом, несмотря на некоторое снижение объема производства АЭС, их доля в общей генерации осталась на уровне прошлогодних показателей - 53-54%", - отметили в Минэнерго.

Кроме того, не маневренные АЭС нельзя сравнивать с маневренными ТЭС и ГЭС/ГАЭС, продолжили в министерстве.

"Не маневренные мощности АЭС производят электроэнергию ровным графиком, ориентированным на промышленность, что с началом карантина существенно уменьшила потребность в электроэнергии. В то же время увеличено потребление электроэнергии населением, которое требует дополнительного регулирования", - пояснили в Минэнерго.

Там еще раз повторили, что прогнозное снижение объемов производства электроэнергии связано с падением спроса. А в случае технической возможности ОЭС Украины принять дополнительную базовую мощность, нагрузка атомных энергоблоков НАЭК "Энергоатом" (как наиболее конкурентного на рынке производителя электрической энергии) возрастет.

"В мае производство на АЭС на 11% превысило определенные прогнозным балансом показатели. В июле "атомка" произвела больше на 6% запланированного, в августе - на 11%. В то же время тепловая генерация "упала" на 10% в июле, в августе - на 17%.

К концу года ожидается, что атомная генерация выработает на 3,6 млрд кВтч больше чем прогнозные объемы (около + 5%). При этом, доля НАЭК "Энергоатом" в общем производстве по итогам 2020 года составит около 53%, то есть будет аналогична показателям 2018-2019 годов", - рассказали в Минэнерго.

В ведомстве также напомнили, что недавно было решено одну из главных проблем энергетики, которая создавала кризис. А именно - уменьшено "зеленые" тарифы.

"Минэнерго в этом году достигло значительных успехов на пути разрешения кризиса отрасли возобновляемой энергетики. В частности, была достигнута договоренность с ВИЭ-инвесторами, подписан Меморандум и разработан законопроект, что снижает "зеленые" тарифы и совершенствует правила игры на этом рынке. В результате принятия этого закона потребители сэкономят около 2 млрд евро до 2030 года, а развитие возобновляемой энергетики будет согласовано с потребностями и возможностями энергосистемы и национальной экономики", - резюмировали в Минэнерго.

Ранее УНН сравнил структуру производства электроэнергии в Украине за 9 сентября 2020 и 9 сентября 2019 года: АЭС осталось на уровне 48% (половина всей электроэнергии страны), одновременно производство на ТЭС/ТЭЦ существенно уменьшилось - 29,81% против прошлогодних 34,99 %.