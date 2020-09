Объявлены фильмы, которые будут участвовать в нацотборе на "Оскар"

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В национальном отборе этого года на выдвижение на премию "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины примет участие 3 фильма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госкино.

"Украинский оскаровский комитет объявил участников национального отбора на выдвижение на премию" Оскар "Американской академии кинематографических искусств и наук в категории" Международный полнометражный фильм" от Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в этом году в национальном отборе участвуют 3 фильма.

- драма Атлантида/Atlantis режиссера Валентина Васяновича;

- лирическая комедия Мои мысли тихие/My Thoughts Are Silent режиссера Антонио Лукича;

- документальная лента The Earth Is Blue As an Orange Ирины Цилык.

Заседание комитета и объявление результатов национального отбора состоится 24 сентября.

Напомним, в 2019 году Украинский оскаровский комитет выбрал драму Наримана Алиева "Домой" как национального претендента на премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке.