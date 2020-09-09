Должен был умереть в самолете: Навального отравили более опасным видом Новичка – СМИ

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Результаты анализов свидетельствуют о том, что российский опозиционер Алексей Навальный был отравлен более опасным и смертоносным видом химического оружия “Новичок”. Так, Навальный должен был умереть еще в самолете. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Die Zeit.

“У правительства Германии больше нет внутренних сомнений в том, кто стоял за атакой: это российская спецслужба по заказу Кремля. Навальный, есть результат анализа следов, проведенный Институтом фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии, был отравлен новым типом дальнейшего развития химического оружия Новичка — вариантом, о котором мир не знал до этой атаки, но который считается более опасным и смертоносным, чем все известные ответвления семьи Новичок. Ученые обнаружили соответствующие остатки на руках Навального и на горлышке бутылки с водой, из которой он пил”, — пишет издание.

Отмечается, что этот новый вариант Новичка должен работать медленнее, чем ранее известный.

“Немцы подозревают, что один из агентов российской внутренней секретной службы, ФСБ, следивший за Навальным, или специально переправляемая спецслужба брызгали ядом в чай или использовали его для обработки поверхности чашки. По его мнению, Навальный должен был погибнуть на борту самолета. То, что он все еще жив, говорят в Берлине, связано только с чередой счастливых обстоятельств, таких как быстрая реакция летчика, совершившего вынужденную посадку, и врачей в Омске, которые немедленно ввели Навальному антидот атропин”, — добавляется в сообщении.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где оппозиционера госпитализировали. Он находился в коме. Омские врачи провели ряд анализов и пришли к выводу, что событие не является отравлением. 22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. После его ввели в искусственную кому. Накануне оппозиционера вывели из комы.

Соратники Навального считают, что он был отравлен и заявляют, что это связано с его политической деятельностью. В Кремле отрицают причастность к инциденту с политиком.

2 сентября официальный представитель правительства Германии заявил, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы “Новичок”.