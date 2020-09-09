Кризис подталкивает Беларусь к России - Кулеба

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Кризис в Беларуси подталкивает Беларусь к сближению с Российской Федерацией, движения навстречу нету. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Лиссабоне, передаёт кореспондент УНН.

“Я считаю, правильнее было бы сказать, что кризис подталкивает Беларусь к России, а не Беларусь и Россию друг к другу. И мой прямой ответ вам был бы следующий: для Украины любое усиление позиций России в Беларуси является угрозой национальной безопасности. Украина заинтересована в независимой, суверенной Беларуси, где процветают демократия и рыночная экономика. И мы будем глубоко сожалеть, если в процессе этого кризиса ситуация в Беларуси изменится к худшему”, — сказал министр.

Отвечая на вопрос относительно беларусских оппозиционеров, накануне прибывших на территорию Украины, Кулеба напомнил о том, что Украина закрила границу для иностранных граждан до конца сентября — и всё же, сделала исключение для граждан Беларуси в связи с ситуацией в их стране.

“То, что произошло вчера — у нас были серьезные основания полагать, что эти люди въехали в Украину не добровольно. Вчера я сделал очень четкое заявление о том, что, хотя граница Украины свободна и открыта для граждан Беларуси, мы будем жестко реагировать на любую попытку злоупотребить открытостью Украины со стороны белорусских или российских спецслужб”, — подчеркнул он.

Напомним, накануне в ГПСУ заявили, что члены Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов прибыли к одному из украинских пунктов пропуска на въезд в Украину, в то же время член президиума Координационного совета оппозиции в Беларуси Мария Колесникова в украинские пункты пропуска не прибывала.