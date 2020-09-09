В Минэнерго представили концепт реформирования угольной отрасли

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Министерстве энергетики представили концептуальные основы реформирования угольной отрасли. Вскоре их передадут на рассмотрение Экспертного совета при Министерстве, а после окончательного согласования, - представят на заседании Координационного центра по вопросам трансформации угольных регионов Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, передает УНН.

"Мы предлагаем к рассмотрению комбинированный вариант реформы, что включает в себя распределение государственных шахт на три категории. Соответственно, для них предлагаем три пути развития", - подчеркнул заместитель министра энергетики Максим Немчинов.

Часть шахт станет ресурсной базой для ПАО "Центрэнерго", с возможным последующим созданием вертикально интегрированной компании.

"Вторая категория - шахты "двойного" назначения, то есть те, что добывают энергетический и коксующийся уголь. Третья категория шахт получит шанс на "вторую" жизнь. Их будут предлагать на приватизацию как целостные имущественные комплексы, для которых возможно переформатирование хозяйственной деятельности", - сообщают в пресс-службе Минэнерго.

Также планируется реализовать пилотные проекты трансформации угольных регионов в двух "моногородах".

"Перспективы этих проектов обсуждались во время встреч и.о. министра энергетики Ольги Буславец с представителями правительства и бизнес-кругов Германии", - пишут в Минэнерго.

Как отметила Ольга Буславец, при трансформации угольных регионов очень важно учитывать человеческий ресурс и обеспечить социальную защиту работникам шахт.

"Мы должны позаботиться о достойных социальных гарантиях для людей, без этого трансформация угольных регионов невозможна", - отметила руководительница Министерства.

Напомним, в июле Минэнерго и правительство вывели шахтеров из простоя, в котором они были с осени прошлого года из-за открытогоый импорта электроэнергии из РФ. Этот импорт был открыт правками председателя Энергетического Комитета ВР Андрея Геруса, за которые оправдывался потом Президент.

Также в июле государство полностью погасило задолженность перед горняками.