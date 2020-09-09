Данилов: в СНБО нет информации о спецоперации по "вагнеровцам"

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Аппарат Совета национальной безопасности и обороны не имеет информации о проведении спецоперации по задержанию “вагнеровцев”. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире передачи “Хард с Влащенко”, передает УНН.

“Никакой информации, никаких документов по операции „Вагнер“ в Аппарате Совета нацбезопасности и обороны нет и не было. Потому что происходило, как происходило — это могут знать только те люди, которые к этому имеют непосредственное отношение, если это было”, — отметил он.

Напомним, 14 августа стало известно, что задержанные на территории Беларуси 32 члена ЧВК “Вагнера” были возвращены в Российскую Федерацию.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на передачу Беларусью боевиков ЧВК “Вагнера” на территорию России, указав, что “это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях”. В свою очередь, белорусская сторона оставила обращение Офиса Генерального прокурора Украины о выдаче задержанных в Украину без ответа.

Как сообщал УНН, 29 июля белорусскими правоохранительными органами были задержаны 33 человека, некоторые из них были представителями частной военной компании “Вагнер”. Имена многих задержанных в списке сайта “Миротворец”. Большинство из них, по данным сайта, воевали на оккупированной части Донбасса. В то же время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия “не признает украинское гражданство” задержанных в Беларуси наемников ЧВК “Вагнера”.