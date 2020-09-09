В Киеве профессор подозревается нарушении равноправия граждан

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Киеве открыли производство в отношении профессора одного из столичных вузов о нарушении равноправия граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.

Досудебное расследование начато по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины.

“Сегодня в ходе мониторинга сети Интернет на странице одного из изданий было обнаружено информацию со ссылкой на Фейсбук профессора одного из столичных вузов относительно возможного нарушения равноправия граждан”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

“Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений). Санкция статьи предусматривает штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового”, — добавляется в сообщении.

Так, в рамках досудебного расследования будут установлены все обстоятельства и мотивы этого события.

Напомним, в Киеве злостный неплательщик коммунальных услуг, незаконно подключился к щитку электроэнергии, угрожал ружьем сотрудникам “Киевэнерго”. По данному факту в полиции открыли уголовное производство.