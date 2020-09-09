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Отравление Навального: МИД РФ выразил протест послу Германии из-за обвинений ФРГ

Отравление Навального: МИД РФ выразил протест послу Германии из-за обвинений ФРГ

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Послу ФРГ в Москве Гези Андреасу фон Гайри во время вызова в МИД РФ повторили требование "немедленно предоставить" развернутый ответ на запрос Москвы по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД РФ.

“Восстановлено требование о немедленном предоставлении на фоне этой истерии предметного и развернутого ответа немецкой стороны на официальный запрос Генпрокуратуры России от 27 августа со всеми медицинскими данными”, — сообщили в МИД РФ, цитирует “Радио Свобода”.

В МИД отметили, что отсутствие этих материалов расценят как отказ Берлина установить истину в пределах объективного расследования, а его прошлые и последующие действия в связи с Навальным — как грубую и враждебную провокацию против России, опасную последствиями для двусторонних отношений. “Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России”, — подчеркнули в МИД.

Сам посол Геза Андреас фон Гайри, посещая российский МИД сообщил, что в связи с тем, что в деле о вероятном отравлении Алексея Навального фигурирует нервно-паралитический вещество группы “Новичок”, в расследование будет привлечена Организация по запрещению химического оружия.

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В министерстве иностранных дел Германии, комментируя вызов своего дипломата в Москве, указали, что Берлин ведет себя “настолько конструктивно в этом процессе, насколько возможно”. Также там отметили, что результаты анализа лаборатории бундесвера обнародованы, и этот процесс является абсолютно прозрачным. Запрос Москвы на правовую помощь передан правительством ФРГ соответствующим ведомствам. Россию призывают теперь осуществить решающий вклад в расследование. “Федеральное правительство сделало все, что в его силах, и, конечно, открыто для диалога”, — цитирует представителя немецкого министерства “Немецкая волна”.

Напомним, российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где оппозиционера госпитализировали. Он находился в коме. Омские врачи провели ряд анализов и пришли к выводу, что событие не является отравлением. Уже 22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. После его ввели в искусственную кому. Накануне оппозиционера вывели из комы.

Соратники Навального считают, что он был отравлен и заявляют, что это связано с его политической деятельностью. В Кремле отрицают причастность к инциденту с политиком.

2 сентября официальный представитель правительства Германии заявил, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы “Новичок”.

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Источник: УНН
Теги: Россия, отравление, Германия, дипломатия, Навальный
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