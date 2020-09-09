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Богдан заявил, что выехал из Украины после интервью о деятельности Зеленского

Богдан заявил, что выехал из Украины после интервью о деятельности Зеленского

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что покинул территорию Украины после того, как дал интервью одному из украинских СМИ, где, в частности, речь шла о деятельности президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Богдана в Facebook.

Богдан сообщил, что был “вынужден” перейти украинскую-румынскую границу “из физической угрозы” после своего интервью.

Ранее бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Богдану подожгли автомобиль Tesla. Позже Богдан опубликовал видео поджога.

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Источник: УНН
Теги: граница, Украина, Румыния, Богдан
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