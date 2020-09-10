В Херсонской области за сутки выявлено 20 новых случаев COVID-19

КИЕВ. 10 сентября. УНН. На Херсонщине за последние сутки проведено более 2,2 тыс. исследований на выявление коронавируса, из которых зафиксировано 20 новых лабораторно подтвержденных случаев на COVID-19. Об этом в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.

“За последние сутки проведено 579 ПЦР-исследований и 1764 исследования методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 20 новых лабораторно подтвержденных случаев на COVID-19, из которых 1 ребенок”, — сообщил Гусев.

“Состояние больных удовлетворительное, 17 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. Состояние средней тяжести у 3 человек, они госпитализированы в медицинские учреждения”, — добавил он.

Он также сообщил, что в области есть 10 новых выздоровлений, из которых 2 детей.

“Поэтому, сейчас в области 558 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:

— 323 человека побороли недуг;

— 220 — инфицированы на COVID-19;

— 15 — умерли”, — написал глава ОГА.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 143 030 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2979 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.