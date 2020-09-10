Протесты в Беларуси: Алексиевич призвала российскую интеллигенцию "не молчать"

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, последняя из семи членов президиума Координационного совета оппозиции, которая остается на свободе в Беларуси, призвала российскую интеллигенцию активнее выступать с осуждением белорусских властей. Об этом говорится в заявлении Алексиевич, опубликованном на сайте белорусского ПЕН-центра, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

“Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в (нашу) поддержку”, — говорится в заявлении. “Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в президиуме Координационного совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли последнего — Максима Знака”, — сказала Алексиевич.

Алексиевич опровергла утверждение властей о том, что Координационный совет белорусской оппозиции, членом которой она является, планировала государственный переворот. “Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог”, — говорится в ее заявлении. Лукашенко отказывается говорить с улицей, напомнила она, а улица — это сотни тысяч человек. Это народ, сказала Алексиевич и добавила, что гордится белорусским народом.

В среду в дом в центре Минска, где живет Алексиевич, приехали оперативники в штатском. Как сообщила писательница по телефону белорусской службе “Радио Свобода”, они звонили по домофону и требовали их пропустить. Позже в квартиру Алексиевич приехали журналисты.

В тот же день в помещение Алексиевич пришли дипломаты ряда европейских стран, чтобы защитить ее от задержания.

Петрас Аустревичус, член Европейского парламента назвал присутствие дипломатов рядом с Алексиевич “человеческим щитом” призванным защитить ее от “бандитов Лукашенко”.

Сегодня же Алексиевич, председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец и глава организации “Репортеры без границ” Кристоф Делуар призвали ООН направить миссию наблюдателей в Беларуси, а ОБСЕ — добиваться свободы прессы при посредничестве в урегулировании кризиса в стране.

“(Власти) хотели бы создать „информационный вакуум“, установить большое безмолвие вместо демонстраций и дебатов. Но мы не хотим возвращения тишины диктатуры, что является признаком несчастья, а часто и преступления”, — говорится в обращении, которое поступило в редакцию “Медузы ”.