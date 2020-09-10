Протесты в Беларуси: Алексиевич призвала российскую интеллигенцию "не молчать"
Светлана Алексиевич
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, последняя из семи членов президиума Координационного совета оппозиции, которая остается на свободе в Беларуси, призвала российскую интеллигенцию активнее выступать с осуждением белорусских властей. Об этом говорится в заявлении Алексиевич, опубликованном на сайте белорусского ПЕН-центра, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
“Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в (нашу) поддержку”, — говорится в заявлении. “Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в президиуме Координационного совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли последнего — Максима Знака”, — сказала Алексиевич.
Алексиевич опровергла утверждение властей о том, что Координационный совет белорусской оппозиции, членом которой она является, планировала государственный переворот. “Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог”, — говорится в ее заявлении. Лукашенко отказывается говорить с улицей, напомнила она, а улица — это сотни тысяч человек. Это народ, сказала Алексиевич и добавила, что гордится белорусским народом.
В среду в дом в центре Минска, где живет Алексиевич, приехали оперативники в штатском. Как сообщила писательница по телефону белорусской службе “Радио Свобода”, они звонили по домофону и требовали их пропустить. Позже в квартиру Алексиевич приехали журналисты.
В тот же день в помещение Алексиевич пришли дипломаты ряда европейских стран, чтобы защитить ее от задержания.
Петрас Аустревичус, член Европейского парламента назвал присутствие дипломатов рядом с Алексиевич “человеческим щитом” призванным защитить ее от “бандитов Лукашенко”.
Сегодня же Алексиевич, председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец и глава организации “Репортеры без границ” Кристоф Делуар призвали ООН направить миссию наблюдателей в Беларуси, а ОБСЕ — добиваться свободы прессы при посредничестве в урегулировании кризиса в стране.
“(Власти) хотели бы создать „информационный вакуум“, установить большое безмолвие вместо демонстраций и дебатов. Но мы не хотим возвращения тишины диктатуры, что является признаком несчастья, а часто и преступления”, — говорится в обращении, которое поступило в редакцию “Медузы ”.
Напомним, в Беларуси по уголовному делу о деятельности Координационного совета оппозиции на допрос в качестве свидетелей вызвали нобелевского лауреата Светлану Алексиевич и экс-директора Купаловского театра Павла Латушко.
Координационный совет был создан по инициативе кандидата в президенты Светланы Тихановской. В президиум этого совета вошли писательница Светлана Алексиевич, дипломат Павел Латушко, юристы Лилия Власова и Максим Знак, сопредседатель “Белорусской христианской демократии” Ольга Ковалькова, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевские, координатор штаба Бабарыка и соратница Тихановской Мария Колесникова.
Генпрокуратура Беларуси по факту создания Координационного совета возбудила уголовное дело о “захвате власти”.
В Беларуси с дня президентских выборов 9 августа ежедневно продолжаются массовые протесты против объявленной победы на них действующего президента Александра Лукашенко на шестой срок подряд. Силовики прибегают к репрессиям против инициаторов и участников протестов.