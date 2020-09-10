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В Ровенской области за сутки обнаружили более 100 новых случаев COVID-19

В Ровенской области за сутки обнаружили более 100 новых случаев COVID-19

КИЕВ. 10 сентября. УНН. На Ровенщине зарегистрировано 101 новый случай инфицирования COVID-19 в сутки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.

“По состоянию на вечер 9 сентября на Ровенщине зарегистрирован 101 новый случай заболевания COVID-19”, — написал Коваль.

Он добавил, что возраст больных составил от 22 до 79 лет.

“Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 10 073 случая заболевания коронавирусной болезнью. В области зарегистрировано 140 летальных случаев, вызванных COVID-19. Умерли 79-летняя жительница пгт Сосновое Березновского района и 76-летняя жительница”, — написал глава ОГА.

“Преодолели болезнь 7 333 человека. Выздоровели 74 больных из большинства районов области. В работе лаборатории остается 366 образцов. За сутки сделано 1214 ПЦР и 1332 ИФА исследований”, — резюмировал Коваль.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 143 030 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2979 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: УНН
Теги: Ровно и Ровенская область, Коронавирус
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