Украинка стала призером соревнований по прыжкам в длину в Германии

КИЕВ. 10 сентября. УНН. В немецком Дессау на соревнованиях по прыжкам в длину украинка Марина Бех-Романчук заняла призовое место, передает УНН со ссылкой на сайт ФЛАУ.

Марина Бех-Романчук заняла второе место по прыжкам в длину. В лучшей из попыток она показала 6,85 м, повторив свой лучший результат нынешнего сезона. Победила и возглавила мировой топ-лист немка Малайка Михамбо (7,03 м). Белоруска Настасья Мирончик-Иванова третья (6,72 м).

Кроме того отметим, что Ольга Ляхова выступала на дистанции 800 метров, однако не смогла финишировать, а Виктория Ткачук в Роверето преодолевала 400 метров. С результатом 53,53 с она шестая.

Как писал УНН, две украинки торжествовали на этапе “Бриллиантовой лиги” в Стокгольме.