AFP: санкции ЕС против белорусских властей затягиваются из-за позиции Кипра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Введение санкций Европейского союза против властей Беларуси из-за фальсификаций выборов, политических репрессий и насилия силовиков против демонстрантов затягивается из-за позиции Кипра. В свою очередь, Брюссель желает ускорить этот процесс. Об этом со ссылкой на источники пишет Agence France Presse, передает УНН.

“Островное государство Кипр блокировало экономические санкции до тех пор, пока блок не согласует аналогичные меры против Турции в связи с ее спорной разведкой природного газа в восточном Средиземноморье”, — сообщили источники издания.

При этом в среду глава Европейского совета Шарль Мишель призвал стран-членов Евросоюза ускорить санкции против белорусских властей.

“Власти Беларуси должны освободить политических заключенных и позволить белорусам реализовать свое право на свободу слова и собраний. Призываю ускорить процесс санкций”, — написал он в Twitter.

Соглашение о санкциях может быть достигнуто только после следующей встречи министров иностранных дел 21 сентября.

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