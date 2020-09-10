Суд обязал СБУ возбудить дело против председателя ОПУ по признакам госизмены - нардеп

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Нардеп Владимир Арьев сообщил о том, что суд обязал Службу безопасности Украины (СБУ) открыть дело против главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом депутат Верховной Рады написал в своем Facebook, передает УНН.

“Только что Шевченковский суд обязал СБУ открыть производство по ст. 111 (государственная измена) и 114 (шпионаж) относительно Ермака! Заявление подал Дмитрий Штанько. Дело связано со сливом операции по “вагнеровцев”, — написал Арьев.

“На честное следствие от Баканова надежд, конечно, мало. Поэтому мы продолжаем требовать создания временной следственной комиссии в Верховной Раде”, — добавил политик.

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Напомним, 14 августа стало известно, что задержаны на территории Беларуси 32 члена ЧВК “Вагнера” были возвращены в Российскую Федерацию.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на передачу Беларусью боевиков ЧВК “Вагнера” на территорию России, указав, что “это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях”. В свою очередь, белорусская сторона оставила обращение Офиса Генерального прокурора Украины о выдаче задержанных в Украину без ответа.

Как сообщал УНН, 29 июля белорусскую правоохранительными органами были задержаны 33 человека, некоторые из них были представителями частной военной компании “Вагнер”. Имена многих задержанных в списке сайта “Миротворец”. Большинство из них, по данным сайта, воевавших воевали на оккупированной части Донбасса. В то же время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия “не признает украинское гражданство” задержанных в Беларуси наемников ЧВК “Вагнера”.