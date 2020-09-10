Колесникова подозревается в призывах к захвату власти - адвокат

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Адвокат участницы президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмила Казак сообщила, что против ее подзащитной возбудили уголовное дело о публичных призывах к захвату власти. Об этом Казак рассказала порталу tut.by, передает УНН.

“Мария Колесникова находится в статусе подозреваемого по уголовному делу”, — сказала адвокат портала. Сообщается, что Казак смогла встретиться с Колесниковой в СИЗО № 1, где и сейчас находится.

“С Марией все в порядке, никаких процессуальных действий пока не происходило”, — рассказала Казак, цитирует DW.

Как сообщалось, ранее отец оппозиционерки Александр Колесников сообщил, что ее дочь арестована и она находится в СИЗО № 1.

Напомним, 7 сентября членкиня президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов перестали выходить на связь. На следующий день госагентство БелТА сообщило, что Колесникова была задержано при попытке незаконного пересечения госграницы с Украиной. В Госпогранкомитете Беларуси подтвердили информацию о задержании Колесниковой, а также сообщили, что Родненкову и Кравцову удалось покинуть республику и оказаться на территории Украины.

В тот же день Родненков и Кравцов дали пресс-конференцию в Киеве. Они рассказали, что Колесникову силовики пытались силой вывезти из Беларуси. Кроме того, они сообщили, что Колесникова разорвала свой паспорт и таким образом невозможным свое высылки за пределы Беларуси.

До утра среды о точном местонахождении Колесниковой не было ничего известно.