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Президент МОК заявил о нескольких сценариях проведения Олимпиады в Токио

Президент МОК заявил о нескольких сценариях проведения Олимпиады в Токио

Томас Бах

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что сейчас рассматривается несколько сценариев проведения Игр в Токио в 2021 году. Об этом он сообщил в ходе телеконференции, прошедшей на YouTube-канале МОК, передает УНН.

По словам Баха, не исключается и вариант проведения Олимпиады без зрителей.

“Мы рассматриваем несколько сценариев проведения Олимпиады. Сейчас я не могу озвучить эти варианты, обо всем станет известно перед Играми в Токио. Ситуация меняется каждый день, как можно спрогнозировать, что будет через 320 дней?”, — сказал президент МОК.

По его словам, в ближайшие недели состоятся активные консультации представителей МОК по организационным комитетом Олимпиады, посвященные противодействию распространения коронавирусной инфекции. “Мы по-прежнему рассчитываем провести безопасные и успешные Игры. Многое будет зависеть от того, сможем ли мы найти оптимальное решение”, — сказал Бах.

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Изначально проведение Олимпиады в Токио было намечено на нынешнее лето. Из-за распространения коронавируса Игры были перенесены на следующий год (даты их проведения — с 23 июля по 8 августа 2021).

Ранее в правительстве Японии заявили, что Олимпиаду в Токио необходимо провести любой ценой.

Источник: УНН
Теги: Япония, Олимпиада, Коронавирус, Токио, Олимпиада-2020
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