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Четверг, 10 сентября 2020, 06:15 • УНН • 4980
Официальный курс гривны установлен на уровне 27,83 грн/доллар
КИЕВ. 10 сентября. УНН. На 10 сентября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,83 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.829600 грн за доллар;
32.768000 грн за евро;
0.367180 грн за российский рубль;
35.980900 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 9 сентября курс указанных валют упал, кроме доллара и рубля, курс которых вырос.
Источник: УНН
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