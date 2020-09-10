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Новости: Экономика
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Официальный курс гривны установлен на уровне 27,83 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 27,83 грн/доллар

КИЕВ. 10 сентября. УНН. На 10 сентября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,83 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27.829600 грн за доллар;

32.768000 грн за евро;

0.367180 грн за российский рубль;

35.980900 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 9 сентября курс указанных валют упал, кроме доллара и рубля, курс которых вырос.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ
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