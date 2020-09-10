"Скучать не будем": Криклий заявил, что танкер Delfi забрали с пляжа Одессы

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Танкер Delfi забрали из одесского пляжа "Дельфин". Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН.

“Delfi покинул пляж „Дельфин“. Скучать не будем”, — написал Криклий.

Напомним, танкер Delfi потерпел крушение в ноябре прошлого года и сел на мель у берегов Одессы. К концу марта 2020 года за владельцем судна было исключительное право на ликвидацию аварии, в том числе и поднятие танкера. Но в марте он обратился к Генпрокурору, и она продолжила ему срок для выполнения этого.

Уже с конца июля, по поручению Президента Украины, проблемой поднятия танкера Delfi занималось Мининфраструктуры. 26 августа компании “Трансшип” и “Бруклин-Киев”, которые решили помочь государству, подняли танкер на ровный киль.