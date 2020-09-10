Послы G7 высказались по поводу реформы Укроборонпрома

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Реформа Укроборонпрома является фундаментальной для экономического будущего Украины. Только руководство, приверженное прозрачности и надлежащему управлению, может обеспечить успех концерна. Об этом говорится в заявлении послов стран "Группы семи" (G7) в Украине, передает УНН.

"Реформа Укроборонпрома, которую поддерживают страны G7, является фундаментальной для экономического будущего Украины", - подчеркнули послы.

Именно поэтому, подчеркивают дипломаты, Украина взяла обязательство реформировать УОП в соответствии с принципами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Только руководство, приверженное прозрачности и надлежащему управлению, может обеспечить успех УОП", - говорится в заявлении дипломатов.

Напомним, ранее вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что руководство государственного концерна будет изменено в ближайшее время.



