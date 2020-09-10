Новости: Киев
Четверг, 10 сентября 2020, 08:44 • Саша Картер • 8280
Ремонт моста Патона спровоцировал осложнение движения на левом берегу Киева
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В столице сегодня выполняются ремонтные работы на мосту Патона, поэтому движение на проспекте Соборности в направлении правого берега затруднено. Об этом предупреждает пресс-служба патрульной полиции Киева, передает УНН.
"В связи с ремонтными работами на мосту Патона затруднено движение на проспекте Соборности (от рынка Березняки в направлении центра)", - сообщили правоохранители.
Напомним, утром 10 сентября на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки.
Как сообщал УНН, в Киеве за три недели эвакуировали около 4 тысяч автомобилей из-за нарушения правил парковки.
Источник: УНН
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