Кравчук заявил, что участие "ДНР" в инспекции в районе Шумов не является ее формализацией

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук считает, что инспекция участков в районе Шумов вблизи Горловки не будет формализацией "Л/ДНР", поскольку там присутствует представитель ОБСЕ. Об этом он сказал в эфире ТСН, передает УНН.

Он заявил, что для того, чтобы наглядно подтвердить отсутствие нарушений со стороны Украины, 10 сентября состоится совместное инспектирование украинских позиций с участием представителей ОРДЛО от Донецкой области и координатора ОБСЕ Хайди Грау.

"Кто туда будет входить: представители от ОРДЛО Донецкой области, украинская сторона в рамках СЦКК и координатор от ОБСЕ госпожа Хайди Грау", - сказал глава украинской делегации в ТКГ.

"Они соберутся там завтра (10 сентября - ред.), в два часа дня, и посмотрят, кто говорит правду, а кто неправду. Чтобы на этом поставить точку", - добавил он.

В то же время Кравчук считает, что таким образом невозможно обвинить представителей Украины в ТКГ в формализации террористических группировок и захваченных ими территорий, поскольку на инспекции будет присутствовать представитель ОБСЕ. "Ничего мы не делаем, потому что там есть госпожа Грау, представитель от ОБСЕ. Он непосредственно будет участвовать", - отметил Кравчук в ответ на соответствующий вопрос.

Напомним, по итогам внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе участники консультаций договорились о совместном инспекции с участием представителя координатора от ОБСЕ в районе населенного пункта Шумы, где ранее произошла вражеская провокация.

Позже у Президента Зеленского сделали заявление относительно инспектирования в районе населенного пункта Шумы.