Хроники Delfi: Криклия поздравляют с победой, Труханова троллят за пиар

КИЕВ. 10 сентября. УНН. За последний час пост министра инфраструктуры Владислава Криклия о том, что танкер Delfi покинул одесский пляж "Дельфин" собрал более тысячи лайков, сообщает УНН.

В комментариях под постом люди поздравляют министра с выполненной задачей, а также активно обсуждают, почему это не было сделано раньше. В свою очередь, Криклий благодарит исполнителей подъема танкера (компании "Трансшип и "Бруклин - Киев" - ред), а также объясняет, что его министерство этим занялось лишь в августе.

"До августа-месяца - это к собственнику судна, который ничего хорошего не сделал для выполнения судоподъёма. АМПУ и подрядные компании получили возможность выполнения лишь в августе, более того, владелец Delfi еще пытался заблокировать через суд выполнение ликвидации", - написал Криклий.

Под постом Криклия также подшучивают над мэром Одессы Геннадием Трухановым, который за последние часы записал уже два видео с места отбуксированного Delfi, но, по, сути никакого отношения к этой операции не имеет.

Ранее и сам Криклий задавал вопрос Труханову: при чем здесь он к этому процессу. Теперь такой же вопрос задают и подписчики мэра.

Напомним, танкер Delfi потерпел крушение у берегов Одессы в прошлом году. До августа ни местные власти, ни судовладелец так и не смогли его поднять. В конце июля Президент поручил подъем Delfi министру инфраструктуры Владиславу Криклию. Одновременно помощь государству предложили две авторитетные компании - "Трансшип" и "Бруклин - Киев", которые 26 августа подняли танкер, а 10 сентября уже смогли начать его буксировку в порт "Черноморск".