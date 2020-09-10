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Степанов рассказал, планируют ли возвращать локдаун по всей Украине из-за коронавируса

Степанов рассказал, планируют ли возвращать локдаун по всей Украине из-за коронавируса

Максим Степанов

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Министерство здравоохранения не планирует возвращать страну к жесткому карантину. Об этом сказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире "Завтрака с 1+1", передает УНН.

"Мы не планируем возвращать, Минздрав не планирует возвращать, рекомендовать полный локдаун всей страны. Мы считаем, что та модель, которая сейчас есть, в условиях адаптивного карантина, в зависимости от уровня заболеваемости, заполненности мест - двух базовых принципов, работает... Растет заболеваемость во Львовской и Ивано-Франковской областях, но не растет в Херсонской, Запорожской. Зачем там вводить полный локдаун?" - считает министр.

На вопрос о том, могут ли ввести жесткий карантин, если заболеваемость симметрично будет расти во всех регионах Украины, Степанов назвал подходящие для этого условия.

"Если по всей стране, во всех городах, по всем районам одновременно за 14 дней количество заболевших людей будет превышать показатели, и заполненность коек будет более 75%. Мы говорим так: от 50 тысяч одновременно в больницах. 50 тысяч - это те дополнительные места, которые мы хотим вводить. 75%, 8 тысяч людей, которые будут находиться одновременно в больницах", - сказал он.

Как сообщал УНН, по состоянию на 9 сентября город Киев и 17 областей не готовы к смягчению карантинных мер.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, карантин, Максим Степанов
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