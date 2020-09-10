В Украине за сутки COVID-19 заболело 178 детей и 157 медработников

КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Украине за сутки коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 178 детей, а также 157 медицинских работников, были госпитализированы 400 человек. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки в Украине (COVID-19 - ред.) заболело 2582 человека. Из них 178 детей, а также 157 медицинских работников. Были госпитализированы 400 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 44 летальных случая", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что, при этом, за сутки выписаны 1174 пациента.

"За все время пандемии в Украине заболело 145 тыс. 612 человек. Из них 9414 детей, а также 12 тыс. 463 медицинских работника", - добавил Максим Степанов.

По его словам, в целом выписаны 65 тыс. 877 пациентов, а летальных случаев 3083.

"За минувшие сутки в целом было осуществлено 55 тыс. 503 тестирования. Из них 29 тыс. 708 исследований методом ПЦР, а также 25 тыс. 795 исследований методом ИФА. Хотел бы обратить внимание, что это такой абсолютный рекорд по количеству сделанных за сутки методом ПЦР тестирований", - отметил Максим Степанов.

Напомним, в Украине уже 145 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 2582.