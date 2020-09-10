Зеленский прокомментировал возможность переноса украинского посольства в Израиле в Иерусалим

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перемещение посольства Украины в Иерусалим не входит в повестку дня. Об этом сообщает The Jerusalem Post, передает УНН.

"Сейчас перемещение посольства не входит в нашу повестку дня, но возможность торгового представительства в Иерусалиме может быть изучено", - сказал Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, рассматривает ли он возможность переезда украинского посольства в Израиль.

Напомним, Сербия и Косово признали Израиль и откроют свои посольства в Иерусалиме.