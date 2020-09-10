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Зеленский прокомментировал возможность переноса украинского посольства в Израиле в Иерусалим

Зеленский прокомментировал возможность переноса украинского посольства в Израиле в Иерусалим

Владимир Зеленский

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перемещение посольства Украины в Иерусалим не входит в повестку дня. Об этом сообщает The Jerusalem Post, передает УНН.

"Сейчас перемещение посольства не входит в нашу повестку дня, но возможность торгового представительства в Иерусалиме может быть изучено", - сказал Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, рассматривает ли он возможность переезда украинского посольства в Израиль.

Напомним, Сербия и Косово признали Израиль и откроют свои посольства в Иерусалиме.

Источник: УНН
Теги: Израиль, посольство, Иерусалим, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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