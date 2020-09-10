Новости: Политика
Четверг, 10 сентября 2020, 09:44 • Дарья Панченко • 8175
Зеленский прокомментировал возможность переноса украинского посольства в Израиле в Иерусалим
Владимир Зеленский
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перемещение посольства Украины в Иерусалим не входит в повестку дня. Об этом сообщает The Jerusalem Post, передает УНН.
"Сейчас перемещение посольства не входит в нашу повестку дня, но возможность торгового представительства в Иерусалиме может быть изучено", - сказал Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, рассматривает ли он возможность переезда украинского посольства в Израиль.
Напомним, Сербия и Косово признали Израиль и откроют свои посольства в Иерусалиме.
Источник: УНН
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