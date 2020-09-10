В регионах проверяют обеспеченность лекарственными средствами от COVID-19 - Степанов

КИЕВ. 10 сентября. УНН. В регионах работают мониторинговые группы, которые исследуют обеспеченность больниц лекарственными средствами от COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"В полном объеме были предусмотрены средства на финансирование процесса лечения больных COVID-19. Было две составляющих. Первая - это заработная плата с учетом 300% для медицинских работников, которые непосредственно работают с больными COVID-19. А вторая составляющая - это обеспечение всеми лекарственными средствами. Это обязанность государства это сделать именно в отделениях, в которых госпитализированы наши пациенты. Ради этого, для проверки, было создано мониторинговые группы, которые сейчас ездят по регионам, смотрят, в том числе, общаются с медицинскими работниками, общаются с пациентами. Смотрят относительно обеспеченности больниц этими лекарственными средствами", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что в Киевской городской больнице №4 пациенты обеспечены всеми лекарственными средствами и ничего не докупают.

"Но мы не исключаем, что такая ситуация в других регионах может отличаться. И поэтому я думаю, что на основе выводов, которые сделают мониторинговые группы, мы будем делать уже свои выводы, вносить определенные коррективы ", - добавил министр.

Напомним, правительство создало мониторинговые группы для проверки правил безопасности в школах.