В Киеве за сутки зафиксировали около 300 случаев COVID-19, больше всего - в Деснянском районе

КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Киеве за последние сутки коронавирусную болезнь подтвердили у 298 человек, больше всего случаев зафиксировано в Деснянском районе. Всего с начала пандемии в столице COVID-19 заболело 16119 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

"Количество больных коронавирусом (коронавирусной болезнью - ред.) в Киеве продолжает увеличиваться. За минувшие сутки вирус обнаружили у 298 человек. 4 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 254 киевлян", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодня в столице уже 16119 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

▪️ 155 женщин (в возрасте от 21 до 84 лет);

▪️ 123 мужчины (от 18 до 84 лет);

▪️ 9 девочек (от 3 месяцев до 17 лет);

▪️ 11 мальчиков (от 2 лет до 16 лет).

Указывается, что заболели в том числе и 11 медиков. В больницы столицы попал за прошедшие сутки 51 пациент. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Также выздоровели за сутки 92 человека. Всего коронавирус преодолели 5002 жителя Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили: в Деснянском районе - 59, в Днепровском - 45 и в Оболонском районе - 36 случаев", - резюмировал Кличко.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.