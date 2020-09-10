Умер ветеран АТО, которому Зеленский сказал, что он "не лох какой-то"

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Умер председатель Николаевского областного отделения "Национального корпуса", ветеран АТО Денис Янтарь. Об этом сообщил его боевой побратим Дмитрий Шатровский в Facebook, передает УНН.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

"... умер мой друг, мой однополчанин Денис Янтарь. Человек действия, человек чести, человек слова. Он не рассказывал о своем страшном диагнозе, о раке крови. Последний раз, когда с ним разговаривали, он говорил, что ложится в больницу на лечение ноги, поэтому не может приехать на съезд Движения Ветеранов Украины, почетным членом которого он является", - написал он.

"Ты не погаснешь в памяти сотен людей, ты уже вошел в историю Украины не только своим военным и политическим путем, но и как человек, заставивший объяснить шестого президента Украины, что он не л о х в свои 42 года. Теперь это народный мэм.

Спасибо тебе. Ты в моем сердце", - добавил Шатровский.

Речь идет о случае в октябре 2019 года, когда Президент Зеленский приехал в поселок Золотое для разговора с добровольцами и ветеранами, которые организовали "Последний блокпост" в знак протеста против разведения войск.

Напомним, в больнице умер 20-летний матрос после подрыва автомобиля ВСУ на неизвестном устройстве на Донбассе.