Не было доказано, что деньги оффшоров Суркисов действительно принадлежат истцам - Минюст

КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Минюсте говорят, что на лучшее решение суда по иску оффшоров семьи Суркисов к “Привату” и не рассчитывали. Именно поэтому министр Малюська принимал в них участие. Но потом, судья просто решил обеспечить иск фактическим взысканием средств. И это уже — предвзятость конкретного представителя судебной власти. Об этом в комментарии для “Юридической газеты” рассказала заместитель министра юстиции Украины Валерия Коломиец, передает УНН.

“Мы ожидали, что решение может быть не самым лучшим, поэтому министр принимал непосредственное участие в этих заседаниях. Это показало значимость этого события не только для Кабмина в качестве третьего лица, но и государства вообще”, — сказала она.

По сути же принятого 2 сентября решения Печерского суда, Коломиец отметила, что так и не был доказан факт принадлежности оспариваемых средств действительно истцам.

“На самом деле никаких дыр в законодательстве нет. Судья просто решил обеспечить иск фактическим взысканием средств, доля которых никоим образом не исследовалась в суде. Не было доказано, что эти средства действительно принадлежат истцам или должны быть в ПриватБанке. То есть это просто предвзятость конкретного представителя судебной власти. Сейчас мы не только обжалуем решение, но и подаем на судью жалобу в ВСП”, — добавила она.

Как писал УНН, в Верховной Раде хотят разобраться с происхождением средств на оффшорах Суркиса. Для этого решают вопрос о создании ВСК.

Заметим, что под сомнение легальность происхождения средств на счетах оффшорных компаний (Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments — ред.) семьи Суркисов поставили американские аудиторы.

Так, в отчете Kroll говорится о выводе из “ПриватБанка” с участием этих оффшоров 150 млн грн. И еще указывается, что происходило это из-за схему последовательных кредитов, а потом депозитов, процентные ставки на которые составляли несуществующие в одном банке — в пять раз завышены — проценты.

Указанный аудит американской компании, как объяснили в НБУ, охватил 10 лет деятельности “ПриватБанка”.

Напомним, 2 сентября Печерский райсуд Киева под председательством Сергея Вовка удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов в ПриватБанк на 350 млн долларов. А вчера, ВС приостановил выполнение этого постановления.