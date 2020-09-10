Состояние Балуха стабильно тяжелое, без ухудшений - нардеп

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Состояние освобожденного из российской тюрьмы украинского политзаключенного Владимира Балуха, который попал в больницу после избиения, стабильно тяжелое, но без ухудшений. Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"От лечащих врачей В. Балуха, которые с нами на постоянном контакте: "Состояние стабильно тяжелое"... Но без ухудшений. Прогнозов никто никаких пока не дает", - указала Геращенко.

Как сообщалось, освобожденного из российской тюрьмы украинского политзаключенного Владимира Балуха избили в ночь на 8 сентября. Позже стало известно, что Балкхк сломали ключицу и руку.

Позже УНН сообщал, что Балуха прооперировали, у него черепно-мозговая травма. Его подключили к аппарату ИВЛ.