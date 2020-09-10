Главнокомандующий ВСУ Хомчак заболел COVID-19 - волонтер

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заболел COVID-19 и имеет воспаление легких. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал активист и волонтер Александр Колым, передает УНН.

"Информация от надежного источника! Две недели главком Хомчак на самоизоляции у него COVID и воспаление легких!" - написал Александр Колым.

Добавим, что в Минобороны и Генштабе ВСУ о заболевании Руслана Хомчака не сообщали.

Напомним, депутат Киевсовета заболел COVID-19.