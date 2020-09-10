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Четверг, 10 сентября 2020, 11:34 • Дарья Панченко • 14085
Главнокомандующий ВСУ Хомчак заболел COVID-19 - волонтер
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заболел COVID-19 и имеет воспаление легких. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал активист и волонтер Александр Колым, передает УНН.
"Информация от надежного источника! Две недели главком Хомчак на самоизоляции у него COVID и воспаление легких!" - написал Александр Колым.
Добавим, что в Минобороны и Генштабе ВСУ о заболевании Руслана Хомчака не сообщали.
Напомним, депутат Киевсовета заболел COVID-19.
Информация от надежного источника !!!- АЛЕКСАНДР Колымы (@Oleksandr_Kolym) September 10, 2020
Две недели главком Хомчак на самоизоляции в него КОВИД и воспаление легких !!! pic.twitter.com/6eDLG3T31x
Источник: УНН
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