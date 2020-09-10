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Начался процесс закупки "Ремдесивира" и поставки его в больницы - Степанов

Начался процесс закупки "Ремдесивира" и поставки его в больницы - Степанов

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Начался процесс закупки лекарственного препарата "Ремдесивир", который включен в национальный протокол лечения COVID-19. Его сразу поставят в больницы. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Министерство здравоохранения инициировало и приняло соответствующее постановление по централизованной закупке одного из лекарственных средств - "Ремдесивир". Это достаточно дорогой препарат, но в то же время, он показал свою эффективность в других странах. Поэтому сейчас начался процесс закупки его и сразу поставки во все наши больницы, которые этим занимаются", - сказал Максим Степанов.

Напомним, 3 сентября Кабинет министров Украины выделил средства на централизованную закупку лекарственного препарата "Ремдесивир", который включен в национальный протокол лечения COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, лечение, Коронавирус, карантин, Максим Степанов
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