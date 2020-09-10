В условиях карантина: американские женщины и безработные стали больше пить

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Карантин внес коррективы в алкогольные привычки жителей США. К такому выводу пришли специалисты исследовательского института Research Triangle Park, передает УНН со ссылкой на unctv.org.

Во время онлайн-опроса, в котором приняло участие 1 тыс. респондентов, социологи выяснили, что потребление алкоголя американцами неуклонно растет, начиная с февраля-месяца 2020 года. В целом, 35% респондентов признались, что пили спиртное в "очень больших количествах", находясь на самоизоляции.

Примечательно, что женщины пили больше мужчин, и безработные - больше, чем те, кто остался при деле.

"А те, у кого дома есть дети, пили больше, чем те, у кого нет детей", - рассказали социологи.

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Напомним, что в Украине растет популярность сидра, необычных винных напитков с блестками, а также активно развивается направление "крафтовой" алкоголя.

Также напомним, что эксперты прогнозируют подорожание алкогольной продукции на отечественном рынке уже осенью.

Напомним, что в ТОП-5 надежных производителей алкоголя в Украине специалисты относят: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").