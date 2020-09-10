В Минздраве рассказали о проверках больниц, входящих в проект "Большая стройка"

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Продолжается работа по проверке готовности 112 помещений опорных больниц по проекту "Большая стройка". Сейчас уточняют сложившуюся потребность. Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает корреспондент УНН.

"Продолжается работа по проверке готовности помещений опорных больниц, которых, я напомню, есть 212 по всей Украине, на приобретение оборудования Министерством здравоохранения по проекту "Большая стройка". Сейчас мы уточняем сложившуюся потребность, почти ежедневно мы проводим согласительные совещания с ГП "Медицинские закупки" о важности своевременной поставки оборудования, и, соответственно, готовности помещений", - сказала Шаталова.

Она отметила, что многое зависит от властей на местах, потому что первая часть касается ремонтов и реконструкций и профинансирована Минрегионстроем, и зависит от готовности помещений.

Напомним, в регионах проверяют обеспеченность лекарственными средствами от COVID-19.