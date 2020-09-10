Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,80 0,0523  EUR: 32,80 -0,0119 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Кулеба хочет услышать позицию белорусской оппозиции относительно Украины и российской агрессии
Кулеба хочет услышать позицию белорусской оппозиции относительно Украины и российской агрессии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку Архив
7710

В Харьковской области будут судить лесника из около 2 млн убытков

В Харьковской области будут судить лесника из около 2 млн убытков

КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Харьковской области будут судить мастера леса, который подозревается в нанесении ущерба на сумму около 1,8 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

“В суд направлено обвинительное заключение в отношении мастера леса одного из лесничеств ГП „Октябрьское лесное хозяйство“. Он обвиняется в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины)”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что следствием установлено, что мастер леса не обеспечил надлежащее хранение имущества государственного предприятия. В результате неустановленные лица в 2019 году осуществили незаконную вырубку 96 деревьев на территории ГП “Октябрьское лесное хозяйство”, что нанесло ущерб государству на почти 1,8 миллиона гривен.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, бывшему начальнику одного из отделов Восточного офиса Госаудитслужбы и двум директорам предприятий сообщили о подозрении, которые подозреваются в нанесении ущерба на сумму свыше 5,5 миллиона гривен.

Источник: УНН
Теги: Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.