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Стало известно, когда на внутренних рейсах можно будет летать по э-паспорту

Стало известно, когда на внутренних рейсах можно будет летать по э-паспорту

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Министерство инфраструктуры планирует обязать украинские аэропорты на внутренних рейсах принимать э-паспорта. Об этом на своей странице в Facebook написала советница министра инфраструктуры Украины Яника Мерило, передает УНН.

Соответствующий законопроект разработан министерством. Документ уже представлен и поддержан на заседании Кабинета министров, информирует Мерило.

“Это значит, что законопроект будет подаваться от КМУ, и надеюсь, быстро принят Верховной Радой”, — пишет она.

Мерило добавила, что инициативу поддержали крупные международные аэропорты, согласовав все необходимые документы в экспериментальном режиме.

“Это тот случай, когда проще и больше уверенности для всех, что возможность пользоваться паспортом через ДІЮ, то есть э-паспортом, урегулирована на законодательном уровне. Тогда уже аэропорты смогут не "при желании“, а должны будут принимать э-паспорт”, — добавила она.

Ранее министр Криклий сообщил, что уже в сентябре можно будет приобрести единый электронный билет SmartTicket для поездов дальнего следования и метро в Киеве. Продажа будет осуществляться на транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua и на SmartTicket.gov.ua. Экспериментальный проект внедряет Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности Министерства инфраструктуры Украины при участии Укрзализныци.

Источник: УНН
Теги: паспорт, Мининфраструктуры, авиаперелеты
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