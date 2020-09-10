На КПВВ на Донбассе до конца года планируют открыть два сервисных центра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. До конца года на КПВВ на Донбассе на планируется открыть два сервисных центра. Так, в ноябре на КПВВ Счастье Луганской области, в в декабре на КПВВ Новотроицкое Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции и ВОТ Украины.

“В Донецкой и Луганской областях начата подготовка к строительству сервисных центров, работы начнутся в ближайшее время. Уже в ноябре планируется открыть сервисный центр на КПВВ Счастье Луганской области, а в декабре — на КПВВ Новотроицкое Донецкой области”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство сервисных центров происходит за средства инвесторов.

“Инвестиции в каждый сервисный центр составляют 9,1 млн грн. Инвестором строительства сервисного центра на КПВВ Счастье выступила компания “ОСТО-ГРУПП”, на КПВВ Новотроицкое — компания “Новая почта”, — добавляется в сообщении.

Так, в каждом сервисном центре будут действовать ЦНАП, будут оборудованы комната отдыха, кафетерий, туалет, комната матери и ребенка, медпункт, аптека, отделение банка, магазин, почтовое отделение. Также сервисные центры будут оборудованы Wi-Fi, системами кондиционирования, горячей водой и тому подобное.

Сервисные центры будут представлять собой временные сборно-разборные модульные конструкции.

Всего в Донецкой и Луганской областях будет построен 7 таких центров — на шести существующих КПВВ и на новом — в Счастье. Кроме того, сервисные центры будут оснащены и на КПВВ на админмежах из АР Крым.

В Херсонской области на КПВВ Ченгар уже проводится реконструкция сервисной зоны, инвестором выступила компания SOCAR. Сумма инвестиций — около 20 млн грн.

“Наша задача — создать максимально удобные, функциональные КПВВ, чтобы наши граждане как те, что пересекают КПВВ, так и те, кто живет на подконтрольной правительству Украины территории, могли получать все услуги максимально удобно и оперативно”, — подчеркнул вицепремьер-министр Украина-министр по вопросам реинтеграции ВОТ Алексей Резников.

Он также напомнил, что Минреинтеграции вводит комплексный подход для решения вопроса надлежащего обустройства КПВВ и предоставления услуг на админмежах и на линии соприкосновения, поэтому все КПВВ будут в подчинении одного балансодержателя — ГП “Реинтеграция и восстановление”, а не каждое в разной структуре. Для предоставления комплексных социальных и гуманитарных услуг на КПВВ, будет осуществлен отбор персонала ГП, который будет обеспечивать высококачественный сервис для лиц, пересекающих линию разграничения и админмежах АР Крым.

Напомним, в КПВВ в Донецкой и Луганской областях осенью планируют построить сервисные центры для получения максимального количества услуг гражданами, в частности, там должен действовать программа “Доступные лекарства”.