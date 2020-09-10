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На КПВВ на Донбассе до конца года планируют открыть два сервисных центра

На КПВВ на Донбассе до конца года планируют открыть два сервисных центра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. До конца года на КПВВ на Донбассе на планируется открыть два сервисных центра. Так, в ноябре на КПВВ Счастье Луганской области, в в декабре на КПВВ Новотроицкое Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции и ВОТ Украины.

“В Донецкой и Луганской областях начата подготовка к строительству сервисных центров, работы начнутся в ближайшее время. Уже в ноябре планируется открыть сервисный центр на КПВВ Счастье Луганской области, а в декабре — на КПВВ Новотроицкое Донецкой области”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство сервисных центров происходит за средства инвесторов.

“Инвестиции в каждый сервисный центр составляют 9,1 млн грн. Инвестором строительства сервисного центра на КПВВ Счастье выступила компания “ОСТО-ГРУПП”, на КПВВ Новотроицкое — компания “Новая почта”, — добавляется в сообщении.

Так, в каждом сервисном центре будут действовать ЦНАП, будут оборудованы комната отдыха, кафетерий, туалет, комната матери и ребенка, медпункт, аптека, отделение банка, магазин, почтовое отделение. Также сервисные центры будут оборудованы Wi-Fi, системами кондиционирования, горячей водой и тому подобное.

Сервисные центры будут представлять собой временные сборно-разборные модульные конструкции.

Всего в Донецкой и Луганской областях будет построен 7 таких центров — на шести существующих КПВВ и на новом — в Счастье. Кроме того, сервисные центры будут оснащены и на КПВВ на админмежах из АР Крым.

В Херсонской области на КПВВ Ченгар уже проводится реконструкция сервисной зоны, инвестором выступила компания SOCAR. Сумма инвестиций — около 20 млн грн.

“Наша задача — создать максимально удобные, функциональные КПВВ, чтобы наши граждане как те, что пересекают КПВВ, так и те, кто живет на подконтрольной правительству Украины территории, могли получать все услуги максимально удобно и оперативно”, — подчеркнул вицепремьер-министр Украина-министр по вопросам реинтеграции ВОТ Алексей Резников.

Он также напомнил, что Минреинтеграции вводит комплексный подход для решения вопроса надлежащего обустройства КПВВ и предоставления услуг на админмежах и на линии соприкосновения, поэтому все КПВВ будут в подчинении одного балансодержателя — ГП “Реинтеграция и восстановление”, а не каждое в разной структуре. Для предоставления комплексных социальных и гуманитарных услуг на КПВВ, будет осуществлен отбор персонала ГП, который будет обеспечивать высококачественный сервис для лиц, пересекающих линию разграничения и админмежах АР Крым.

Напомним, в КПВВ в Донецкой и Луганской областях осенью планируют построить сервисные центры для получения максимального количества услуг гражданами, в частности, там должен действовать программа “Доступные лекарства”.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, КПВВ, ОРДЛО
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