Надели на голову мешок и вывезли на границу: Колесникова обратилась в СК Беларуси

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Белорусская оппозиционерка, член Координационного совета Мария Колесникова обратилась в Следственный комитет Беларуси с требованием возбудить уголовное дело в отношении сотрудников КГБ и ГУБОПиК страны, которые, по ее словам, во время задержания высказывали в отношении нее угрозы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление Колесниковой, опубликованного на сайте штаба белорусского оппозиционера Виктора Бабарико.

"Утром 10 сентября адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак передала в Следственный комитет заявление на имя председателя СК Ивана Носкевича о возбуждении уголовного дела. В заявлении Мария Колесникова подробно изложила хронологию событий 7 и 8 сентября и все, что с ней происходило в этот промежуток времени: похищение неизвестными людьми, психологическое давление, угрозы лишения жизни, попытка силой выдворить за пределы Беларуси", - говорится в сообщении.

В заявлении Мария Колесникова указывает конкретные имена и должности людей, которые оказывали на нее психологическое давление в ГУБОПиК и КГБ.

"Указанные лица высказывали в мой адрес угрозы моей жизни и здоровью, которые воспринимались мною реально... После того, как сотрудники КГБ РБ осознали, что добровольно из Беларуси я не уеду, мне надели на голову мешок, затолкали в микроавтобус и вывезли на белорусско-украинскую границу (п.п. Александровка), где с применением силы, против моей воли пытались выдворить меня из Республики Беларусь", - говорится, в частности, в заявлении Колесниковой, где она подтверждает, что сделала невозможным свой выезд в Украину, порвав свой паспорт.

Она требует возбудить уголовное дело в отношении сотрудников КГБ РБ, ГУБОПиК РБ по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст.182 (похищение человека), 183 (незаконное лишение свободы), 186 (угрозы убийством) УК РБ. В заявлении отмечает, что она может опознать всех, кто перечислен в заявлении, и готова дать подробные показания.

Добавим, 8 сентября белорусские пограничники подтвердили, что белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову задержали на границе с Украиной. При этом двое ее коллег по оппозиционному Координационному совету смогли попасть в Украину.

Адвокат участницы президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмила Казак сообщила, что против ее подзащитной возбудили уголовное дело о публичных призывах к захвату власти.